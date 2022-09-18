Bolu Belediyespor, voleybol güzel bir sezon bekliyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonunu yaşayacakkaptanıile orta oyuncusubu yıl takımla birlikte güzel işler başaracaklarına inanıyor.Geçen sezon Brezilya ekiplerinden Osasco'da oynayan Ceren Kestirengöz Kapucu ile Sultanlar Ligi'ndeki Kuzeyboru'dan Bolu Belediyespor'a transfer olan Hande Korkut, takım arkadaşlarıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenör Salih Yergin koordinesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli takımın kadrosunda yer alan Ceren, AA muhabirine, maçlara bir aydan fazla süre olmasına rağmen çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlattı.Takım olarak birbirlerine adapte olmaya çalıştıklarını, ilerleyen günlerde yapacakları hazırlık maçlarında kendilerini daha iyi göreceklerini aktaran Ceren,şeklinde konuştu.yeni sezonun ilk maçında VakıfBank'a karşı oynayacaklarını anımsatarak,değerlendirmesinde bulundu.Taraftarların takımın başarısında çok büyük rol oynadığına işaret eden Ceren,ifadelerini kullandı.Orta oyuncuise yeniden Bolu Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Geçen sezon Kuzeyboru'dayken Bolu Belediyespor'a karşı forma giydiğini aktaran Hande,diye konuştu.Hande, bu sene çok daha genç ve dinamik bir takım olduklarını belirterek, "Gün geçtikçe üstüne daha çok ekleyerek bu enerjimizi tam konsantrasyonla sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi işler yapıp hedeflerimize adım adım ulaşacağız." ifadelerini kullandı.Yeni sezonda çok zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını, ilk maçlarının en zorlu takımlardan biri olan VakıfBank ile olduğunu belirten Hande Korkut, şunları kaydetti: