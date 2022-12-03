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Bolu Belediyespor, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bolu Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bolu Belediyespor, İlbank'a set vermedi!
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03 Aralık 2022 20:03
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bolu Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Melda Güler (Sinem Bayazıt, Ayşin Yarayan, Ceren Yüzgenç, Selen Ursavaş, Çiçek Suna Erel, Azra Sena Uğraş)

Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy)

Setler: 20-25, 15-25, 27-29

Süre: 78 dakika (25, 20, 33)

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