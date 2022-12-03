Bolu Belediyespor, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bolu Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Melda Güler (Sinem Bayazıt, Ayşin Yarayan, Ceren Yüzgenç, Selen Ursavaş, Çiçek Suna Erel, Azra Sena Uğraş)
Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy)
Setler: 20-25, 15-25, 27-29
Süre: 78 dakika (25, 20, 33)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Melda Güler (Sinem Bayazıt, Ayşin Yarayan, Ceren Yüzgenç, Selen Ursavaş, Çiçek Suna Erel, Azra Sena Uğraş)
Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy)
Setler: 20-25, 15-25, 27-29
Süre: 78 dakika (25, 20, 33)
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