Bolu Belediyespor'da Alper Erdoğuş dönemi

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda Alper Erdoğuş dönemi başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bolu Belediyespor'da Alper Erdoğuş dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2023 22:53
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor'da başantrenörlüğe Alper Erdoğuş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Salih Yergin'le yolların ayrılması sonrası başantrenörlük görevi için Alper Erdoğmuş'la sezon sonuna anlaşmaya varıldığı ve kendisiyle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erdoğuş'a yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ