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Bolu Belediyespor Avrupa şampiyonu oldu!

Slovenya'da düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Final maçında İsveç temsilcisi Partille SC'yi 4-2 yenen Bolu Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
Bolu Belediyespor Avrupa şampiyonu oldu!
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25 Şubat 2018 19:00
Slovenya'da düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1'de Bolu Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada, Murska Sobota kentindeki şampiyonada Türk ekibinin finalde İsveç Temsilcisi Partille SC'yi 4-2 yenerek, namağlup bir şekilde mutlu sona ulaştığı bildirildi.

Challenge 1 kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Bolu Belediyespor, Türkiye'nin aldığı ceza nedeniyle bir üst lig olan trophy kategorisine yükselme şansını kaybetti.

Bundan önceki şampiyonaya katılacağını taahhüt eden Türk takımlarından Keçiören Bağlumspor'un turnuvada yer almaması nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu, Türkiye'ye ceza vermişti.

 

 

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