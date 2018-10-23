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Bolt'a 150 bin dolar önerdiler 3 milyon dolar istedi

Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk resmi transfer teklifini reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bolt'a 150 bin dolar önerdiler 3 milyon dolar istedi
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23 Ekim 2018 18:16
Eski atlet, yeni futbolcu Usain Bolt, Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners takımının yaptığı teklifi reddetti.

ESPN'de yer alan habere göre, Jamaikalı eski atlete yıllık 150 bin dolarlık transfer teklifi yapıldı.

Rakamı düşük bulan Bolt, Avustralya ekibinden yıllık 3 milyon dolar talep etti.

ATLETİZMİ BIRAKTI, FUTBOLCU OLDU

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya kazandıktan sonra atletizmi bırakarak kariyerine futbolda devam etme kararı alan Bolt, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Güney Afrika'nın Sundowns ve Norveç'in Stromsgodset takımlarıyla da antrenman maçlarına çıkmıştı.

Avustralya birinci ligi 'A league', 19 Ekim'de başlıyor. Usain Bolt takımıyla henüz profesyonel sözleşme imzalamadı.

 

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