Bolt'a 150 bin dolar önerdiler 3 milyon dolar istedi

ATLETİZMİ BIRAKTI, FUTBOLCU OLDU

Eski atlet, yeni futbolcu Usain Bolt, Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners takımının yaptığı teklifi reddetti.ESPN'de yer alan habere göre, Jamaikalı eski atlete yıllık 150 bin dolarlık transfer teklifi yapıldı.Rakamı düşük bulan Bolt, Avustralya ekibinden yıllık 3 milyon dolar talep etti.Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya kazandıktan sonra atletizmi bırakarak kariyerine futbolda devam etme kararı alan Bolt, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Güney Afrika'nın Sundowns ve Norveç'in Stromsgodset takımlarıyla da antrenman maçlarına çıkmıştı.Avustralya birinci ligi 'A league', 19 Ekim'de başlıyor. Usain Bolt takımıyla henüz profesyonel sözleşme imzalamadı.