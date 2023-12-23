Bologna sahasında 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A 17. hafta karşılaşmasında Bologna sahasında konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.



Bologna'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Lewis Ferguson kaydetti.



Bologna bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken Atalanta ise 26 puanda kaldı.



Bologna bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Udinese'ye konuk olurken, Atalanta sahasında Lecce ile karşılaşacak.





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