Bologna, Roma'yı "yaktı" zirve yarışına girdi

Serie A'nın 16. haftasında Bologna evinde Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna, Roma'yı 'yaktı' zirve yarışına girdi
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17 Aralık 2023 22:06
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-0 kazanırken goller; 37. dakikada Nikola Moro ve 49. dakikada Rasmus Kristensen kendi kalesine attı.

Bu sonuçla birlikte 28 puana yükselen Bologna, Şampiyonlar Ligi potasına girerken Roma, 25 puanla 7. sıraya düştü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Napoli'yi ağırlarken, Bologna sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

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