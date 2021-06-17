Bologna, Pelkas'ı çok istiyor!

İtalya Serie A kulüplerinden Bologna, Dimitris Pelkas için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.



Corriere di Bologna'da yer alan habere göre; Bologna, Pelkas için Fenerbahçe 5.5 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe'nin cevabı ise 7 milyon euro oldu.



Bologna'nın aradaki farkı düşürmeye çalışacağı ancak teklif yaptığı hücum oyuncuları arasında en uygun fiyatlı ismin de Pelkas olduğu belirtildi.



SABATINI BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR



Pelkas ile aynı bölgede oynayan Riccardo Orsolini için Torino ve Lazio ile görüşen Bologna'nın 15 milyon euro'ya bu satışı yapmayı amaçladığı ve buradan gelecek parayla Pelkas transferine nokta koymayı istediği de vurgulandı.



Daha önce Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı Roma'ya transfer eden ve şu an Bologna'da sportif direktörlük görevini yürüten Walter Sabatini'nin Pelkas transferinde istekli olduğu ve Yunan oyuncunun katkı vereceğine çok inandığının da altı çizildi.



SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAYI VAR



Fenerbahçe'nin sezon başında 1.9 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiği Pelkas, bu sezon sarı laciverli formayla 34 maça çıkıp 8 gol atıp 8 asist yaptı.



