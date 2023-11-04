Bologna, Lazio'yu devirip serisini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna evinde Lazio'yu 1-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna, Lazio'yu devirip serisini sürdürdü
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04 Kasım 2023 00:48
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 1-0 kazanırken galibiyet golünü 46. dakikada Lewis Ferguson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükselten Bologna 18 puana yükselirken, Lazio 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Lazio evinde Roma'yı ağırlayacak.

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