Bologna, Devler Ligi yolunda yara aldı!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Bologna, deplasmanda Frosinone karşılaştı.



Stadio Benito Stirpe'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Thiago Motta'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı. En yakın takipçisi ile 5. sıradaki Roma'nın kazanmasıyla birlikte puan farkı 3'e indi.



Frosinone'nin galibiyet hasreti 10 maça çıkdı. Bologna iki maç sonra puan kaybetti.



Bologna puanını 58'e yükseltti. Frosinone ise 26 puanla küme hattında kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Monza'yı ağırlayacak. Frosinone ise Napoli deplasmanına gidecek.





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