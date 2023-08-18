Bologna'dan Galatasaray'ın Dominguez teklifine ret!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Dominguez için Bologna'ya resmi teklif yaptı ancak ret cevabı aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Bologna'dan Galatasaray'ın Dominguez teklifine ret!
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18 Ağustos 2023 12:48
Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Dominguez için Bologna'ya resmi teklifini iletti. İşte detaylar...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için İtalyan ekibine peşin ödeme kaydı ile 3 milyon Euro kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

BOLOGNA'DAN RET

Bologna Kulübü birçok talibi bulunan Nicolas Dominguez için Galatasaray'ın yaptığı bu teklifini reddetti.



NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.

Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.  

 


 

 

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