Bolivyalı Federasyon Başkanı Kovid-19'a yenildi

Kovid-19, Bolivya'da Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas'ı yakaladı. Bir süredir hastanede tedavi gören Salinas, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



58 yaşındaki Salinas'ın hayatını kaybetmesi Bolivya Federasyonu tarafından doğrulandı. Federasyon mesajında hayatını kaybeden Başkan'ın "milli ve uluslararası futbola adanmışlığı ve bağlılığını" öne çıkardı.



Bolivya'da şu ana kadar 58.136 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunurken, 2.106 vefat yaşandı.



