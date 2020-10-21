Bolingoli: 'Moral bozmak yok!'

Başakşehir'in sol bek oyuncusu Boli Bolingoli Mbombo, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şanssız goller yediklerini dile getiren sol bek oyuncusu, "Genel olarak kötü değildik, ilk yarıda da kötü başlamadık. 2 gol yedik ama çok şanssız gollerdi. Çok güzel gidiyordu her şey aslında. Daha iyi olabilir, önümüze bakacağız, moral bozmak yok." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde gol pozisyonlarını değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Bolingoli, "Caiçara'nın oyundan çıkması hepimiz için üzücü oldu ama oyun anlamında bizi çok değiştirmedi. Sahaya her şeyimizi vermemiz gerekiyordu, aynı şekilde mücadele verdik. Burası Şampiyonlar Ligi, burada bulduğunuz pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor." dedi.



