Boli Bolingoli-Mbombo: "Saçma bir penaltı!"

Başakşehir'in sol bek oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Boli Bolingoli-Mbombo: 'Saçma bir penaltı!'
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20 Eylül 2020 21:11
Başakşehir'in Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından Boli Bolingoli-Mbombo açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Maça iyi başladık ama saçma bir penaltı kararından sonra geriye düştük. Penaltı kararından sonra da geriye dönemedik, iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık"



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