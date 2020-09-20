Boli Bolingoli-Mbombo: 'Saçma bir penaltı!'

Başakşehir'in Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından Boli Bolingoli-Mbombo açıklamalarda bulundu.
Galatasaray karşısında fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Maça iyi başladık ama saçma bir penaltı kararından sonra geriye düştük. Penaltı kararından sonra da geriye dönemedik, iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık"
Galatasaray karşısında fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Maça iyi başladık ama saçma bir penaltı kararından sonra geriye düştük. Penaltı kararından sonra da geriye dönemedik, iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık"