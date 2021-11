Boldrin: 'Konya'ya üç puan için gideceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, tek hedeflerinin galip gelmek olduğunu söyledi.



Boldrin, yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Sezon başında takımla birlikte olamadığını aktaran Boldrin, o süreçte aldıkları başarısız sonuçların kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, "Ne yazık ki birçok maç kaybettik. Ancak son olarak kazandığımız Aytemiz Alanyaspor maçında Çaykur Rizespor gibi oynadık. Geçmişte olduğu gibi iyi oynayıp, kazandık. Elbette taraftarımız da bize sonuna kadar destek oldu ve çok iyi bir maç çıkardık." diye konuştu.



Sezon başında yaşadığı sakatlığa da değinen Boldrin, "Benim geçen yıl da aynı yerde sorunum vardı. Bu şekilde devam ettim. Şimdi daha iyi bir noktaya geldim. Formumu yükselttiğimi düşünüyorum. Her maçta üzerine koyacağımı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Boldrin izleyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Boldrin, deplasmanda Konyaspor ile çok önemli ve kritik bir maç oynayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Konyaspor'un ligin geride kalan bölümünde oynadığı futbola ve aldığı sonuçlara elbette saygı duyuyoruz. Sezona iyi başladılar ve çok iyi durumdalar. Saygı duyulması gereken bir ekip. Süper Lig'de oynanan her maç zaten çok zor oluyor. Konyaspor ile oynayacağımız maç da elbette çok zor olacak. Biz bundan sonra oynayacağımız her maça 3 puan için çıkacağız. Ligin geride kalan bölümünde deplasman puanı alamadık. İlk deplasman puanımızı Konyaspor'dan almak istiyoruz. Konya'ya üç puan için gideceğiz. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Konya'da güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın."





