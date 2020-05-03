Bold Pilot kazandığı yarışlar

Yarışlarda kazandığı başarılar sayesinde meşhur olan Bold Pilot'un yaşamı bir çok at yarışı tutkununa unutulmaz anlar yaşatmıştır. Yapılan yarışlarda kazandığı başarılar hala konuşulan Bold Pilot hızlı koşmasıyla ve sevenlerine kazandırdıklarıyla adını unutulmazlar arasına yazdırarak efsane olmuştur. Sahiplerinden Begüm Atman ile birlikte hayatlarını konu alan Bizim İçin Şampiyon filminde detayları bulunabilen filmin ne kadar izleyici tarafından beğenildiği de ortadadır. Türkiye Jokey Kulübü'ne kayıtlı Halis Karataş'ın ve Bold Pilot'un kazandıkları yarışlar ile ilgili bilgiler, Bold Pilot nasıl bir attır ile ilgili sorulara cevaplar verdik.Bold Pilot'un yarış hayatı, 28 Mayıs 1995'te Veliefendi'de başladı ve sadece bir yıl sonra, 1996 yılında Gazi Koşusu'nda 2.26.22 lik bir rekora imza attı. Bu rekor hala kırılamadı. Yıllarca sayısız şampiyonluklar kazanan Bold Pilot. 2003'te artık bir aygır olarak hayatına devam ettiğinde, tam 11 şampiyon yavru çıkarmıştı.Bold Pilot'u ilk gördüğü anı 'O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım' sözleriyle ifade eden Halis Karataş, hayatında önemli bir yer edinen efsaneyi anlatıyor.Henüz 19 yaşında, umut vaat eden bir jokey olan Halis Karataş, Özdemir Atman'ın sahip olduğu Atman ekürisinde işe başladı.Üç sene sonra yolları genç bir tay olan Bold Pilot'la kesişti. Atman, Bold Pilot henüz iki yaşında minik bir tayken, Halis Karataş'a çalıştırması için başka bir atı önerirken, Karataş, Bold Pilot'a baktı ve "İzin verin ben bu atı çalıştırayım" diyerek Türkiye'ye bir efsane kazandırmanın ilk adımını attı. Karataş, Bold Pilot'a 'vurulma' anını şöyle anlatıyor:"Özdemir Atman'ın iki atına binmiştim. 1991'de 'Asya Atçılık Konferansı' için 'en başarılı jokey' olarak beni seçmişlerdi. Ve o sırada Özdemir Bey'le tanıştık, kendisiyle çalışmamı teklif etti. Bold Pilot ile de 1994'Te şubat ayının 26'sında tanıştık. Özdemir Bey yeni gelen tayları çalıştırıp, hangi atımızın iyi olduğuna dair onları sıralamamızı istedi. Dört tayın ardından sıra Bold Pilot'a geldi. Daha iki yaşında bebekti. Onda takılı kaldım. Diğer taylara hiç binmedim.""İnsanların bizim hikayemizi beğeniyle gözyaşıyla duyguyla izlemelerinden ve hayranlık duymalarından aile olarak gurur duyuyoruz. Mesleki hayatımda böyle bir ata binmek büyük bir şanstı. Onunla bu başarıları elde etmek apayrı bir gurur. 22 yıl oldu. Bu filmle yaşadıklarımızı, duygularımızı insanlara aktardık. İnsanlar da bundan çok mutlu oldu. İnsanlarla bu hikayemizi paylaşırken onların düşüncelerine, hislerine ve sevgisine bir nebze katkıda bulunduysak esas mutluluk o bizim için." Hikayesini anlatan bir filmi izlemenin kendisi açısından çok zor olduğunu belirten Karataş, "O günlere tekrar döndük. Farah Hanım (Farah Zeynep Abdullah), rolünü muhteşem oynadı. Bold Pilot'ın sakatlığından sonraki geliş sahnesi gözümde canlandı. Orada çok kötü oldum..."70. Gazi Koşusu sonrası sahibi Özdemir Atman 'TRT muhabiri Ender Asman'ın 'kaça satarsınız onu?' sorusuna 'Merkez Bankası'nı verseler satmam' demesi de o dönem gazete manşetlerinde yer almıştı.Bold Pilot'ın süper bir orijini (ana-baba kan hattı) yoktu, çok başarılı yavruları da olmadı. Bold Pilot kendine özgü bir safkandı, yarışın son düzlüğünde attığı sprintlerle kazanma stilini geliştirmişti. Islak pistten ve yağmurlu havalardan hiç hoşlanmazdı. Yarışseverler onun koştuğu günler yağmur yağmasın diye dua ederdi.Bold Pliot, son olarak geçtiğimiz yıl, 30 Haziran günü gerçekleştirilen Gazi Festivali etkinlikleri içerisinde Veliefendi Hipodromu'na getirilerek sevenleri ile bir kere daha buluşturulmuştu. Bir anlamda daha önce yapılamamış olan jübilesi de gerçekleştirilen safkan, hipodromdaki binlerce yarışsever tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.1996-98 yılları arasında Karataş ve Bold Pilot ikilisi, birlikte rekorları kırıp, şampiyonlukları göğüsledi; birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşadı. Art arda birinci oldukları 11'lik seri yaptılar. Bu sırada ünlü jokeyin hayatında eşzamanlı olarak başka büyük bir fırtına koptu: Özdemir Atman'ın kızıyla olan dostluğu, aşka dönüştü...Şöyle anlatıyor:"Eşimle, babası Özdemir Bey'le ilk seyahatte, 1991'de Phuket'te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm'le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok.."Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra evlenen çift, iki çocuk sahibi oldu... Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. 'Sihirbaz' lakaplı Halis Karataş'ın mutluluk tablosu, 2009'da eşi Begüm Hanım'ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti. Şampiyon eşi kısa bir süre atlardan uzak dursa da, eşinin anısına bir şampiyonluk kazanmaya daha söz verdi. Başardı da: Gazi Kupası'nı bu kez eşinin anısına kaldırdı.