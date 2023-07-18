Bol gollü maçta kazanan Corendon Alanyaspor

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Konyaspor ile karşılaştı. Corendon Alanyaspor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Abone Ol
Bol gollü maçta kazanan Corendon Alanyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2023 22:09
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor ile Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takımdan gol sesi çıkmadı.

İç Anadolu ekibi, ikinci yarının 58. dakikasında Cikalleshi'nin penaltı golüyle 1-0 üstünlük sağladı.

Alanyaspor, maçın 65 ve 76. dakikasında Oğuz Aydın'ın bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Alanyaspor, rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Corendon Alanyaspor sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Akdeniz ekibi, üçüncü ve son hazırlık maçını 20 Temmuz Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery