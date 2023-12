Bol gerilim, sıfır heyecan! Derbide kazanan yok!

İki takımın karşılaştığı derbi, bu sezonun en çok faule sahne olan maçı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.Galatasaray'da Lucas Torreira ile Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştüler.Galatasaray, bu sonuçla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Ayrıca sarı kırmızılı takım, oynanan son 7 Kadıköy deplasmanında 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 3 kez kazanan Galatasaray, 3 de beraberlik aldı.Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak.Kırmızı kart cezalısı Fred'in yokluğunda Miguel Crespo'yu sahaya süren Kartal, İsmail Yüksek'in yerine de İrfan Can Kahveci'ye 11'de şans verdi.Defansta son maçta Djiku-Serdar Aziz ikilisini oynatan Kartal, grip olduğu için 3 gündür antrenmanlara çıkmayan Serdar Aziz yerine Galatasaray karşısında Oosterwolde'ye formayı verdi.Kartal'ın bir diğer değişikliği ise forvet hattında oldu. Sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Bosna Hersekli forvet Dzeko, Galatasaray karşısında ilk 11'e dönerken, Batshuayi kulübede oturdu.Galatasaray karşısında kalede Livakovic'i sahaya süren Kartal, savunmada ise Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na formayı verdi.Orta sahada Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski ve Tadic'le sahaya çıkan sarı-lacivertli ekipte forvette ise Dzeko 11'de.Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Emre Mor, Kent, King, Umut Nayir, Batshuay maça yedek başlayan isimler oldu.Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Fernando Muslera tekrar kaleye geçerken, Günay Güvenç ise yedeğe çekildi.Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Günay Güvenç'in yanı sıra Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.Fenerbahçe'de golcü futbolcu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla birlikte formasına kavuştu.Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği için Galatasaray maçı öncesinde riske edilmeyerek Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen golcü futbolcu, derbide takıma dahil oldu.Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 12 gol ve 4 asistlik performansla, Galatasaray Mauro Icardi ile birlikte gol krallığında zirvede yer alan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 16 gol atıp 7 de asist yaptı.Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra grip olduğu için 3 gündür antrenmanlarda yer almayan Serdar Aziz takımını yalnız bıraktı.Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş da, cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında kadroda yer almadı.Galatasaray'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Davinson Sanchez maçın kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda yer alamadığını belirtti.Sarı-kırmızılı takımda ameliyat olan Sergio Oliveira ile Angelino da derbinin kadrosunda bulunmadı.Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden tribünlerde boş yer kalmadı.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, dün yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarların stada erken gelmesi gerektiğini söylerken, taraftarlar da maçın başlamasına 2 saat kala tribündeki yerlerini aldı.Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide tribündeki yerini aldı.İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta bir araya gelerek otobüslerle derbinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında maçı izleyecekleri tribüne geçti.Galatasaray taraftarı, son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de Ülker Stadı'na yapılan derbiyi yerinde takip etmişti. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy'de takımlarını destekledi.İki takımın kadro kalitesine bakıldığında heyecanlı bir derbi beklentisi vardı ancak mücadele o şekilde başlamadı. İki takım da kontrollü bir oyun oynarken taraftarın heyecanlandığı bir net pozisyon yaşanmadı.Derbide ilk şut Galatasaray'dan geldi. Kerem'in ortasında arka direğe açılan topu Mertens gelişine vurdu. Kaleye parelel giden top köşe bayrağına çarpıp oyun alına geldi. Sonrasın ofsayt bayrağı kalktı.Barış Alper, soldan Osayi Samuel'i ekarte edip son çizgiye indi. İçeri çevirdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.Mücadelenin 29. dakikasında Tadic soldan ceza sahasına girdi. Bekletmeden boş alandaki Szymanski'ye göndermek istedi ama Boey'den çok kritik bir müdahale geldi.İlk yarının son anlarında Galatasaray, köşe vuruşu kazandı. Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu savunmaya yardıma gelen Cengiz Ünder uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Demirbay vurdu ama top üstten az farkla auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarının başında sağ kanattan topu alan İrfan Can, ortasını yaptı. Dzeko kale önünde kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Deneyimli oyuncu İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.Mücadelenin 61. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, sol ayağıyla çok iyi vurdu ama top yandaz dışarı gitti.İkinci yarı maçın sonları yaklaşırken tempo da yükseldi. Oostervolde'nin kaptırdığı topu Hakim Ziyech önüne aldı. Uzaktan şutu kaleci Livakovic'te kaldı. Bu şut maçtaki ilk isabetli şut oldu.Galatasaray'da King ile tartışan ve sonrasında sarı kart gören Sacha Boey, Konyaspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.Son bölümde Kerem'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu. Livakovic son anda topu çeldi.Tempo son anlarda yükseldi. Galatasaray 78. dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda gole yaklaştı. Kerem'in ortasına Nelsson kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.Son bölümde tempo iyice düştü. Maçta başka kritik pozisyon olmadı ve mücadele bu skorla bitti.Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.