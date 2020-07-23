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Bol Bol, dikkat çeken performansıyla ilgili konuştu!

Denver Nuggets çaylağı Bol Bol, dün geceki dikkat çeken ilk NBA performansı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets çaylağı Bol Bol, dün geceki dikkat çeken ilk NBA performansı hakkında konuştu.

Bol, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı ilk NBA maçında oynadı ve varlığını hemen hissettirdi.

Genç oyuncu, Wizards'ı 89-82'lik bir skorla yenen Nuggets için 16 sayı, 10 ribaund ve 6 blokla oynadı.

Maçtan sonra uyuşturucu testi yapılan Bol, Denver başantrenörü Michael Malone ile, muhabirlere ilk maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok uzun bir süre sonra oynamaya başladım, çünkü uzun zamandır bekliyorum, sadece çok çalışıyor ve bu anı bekliyordum."

Malone ise şu ifadeleri kullandı:

"Bol'un çıkıp 16 sayı, 10 ribaund ve 6 blokla oynaması, harika bir şey. Daha da iyi olacak. Çok iyi şeyler yaptı, onunla gurur duyuyorum."

Wizards'a karşı Bol, son 20 yılda bir hazırlık maçında en az 15 sayı, 10 ribaund ve 5 blokla oynayan ilk çaylak oldu.

Oregon Üniversitesi'nde geçen sezon Bol, 21.0 sayı, 9.6 ribaund, 1.0 asist ve 2.7 blok ortalamaları yakalamıştı. Bol, merhum eski NBA oyuncusu Manute Bol'un oğlu.


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