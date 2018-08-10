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Boksta büyük derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nde son hafta maçları 12 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Ligin namağlup iki ekibi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı müsabakayı kazanan şampiyonluğa ulaşacak

Kaynak: AA
Boksta büyük derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş
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10 Ağustos 2018 12:01
Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nde son hafta maçları 12 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonunun ilk kez düzenlediği ligde yaptıkları 10 maçı da kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, son haftaya namağlup girdi.

Ankara, İstanbul, Hatay, Mersin, Malatya, Samsun, Osmaniye, Kayseri ve Erzurum'un ev sahipliklerinde gerçekleşen lig müsabakaları sonunda 11. hafta öncesi Fenerbahçe ile Beşiktaş, 30'ar puan ve averajla ilk iki sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçları kazanan takım, Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk şampiyonu unvanını elde edecek.

Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak son hafta karşılaşmaları saat 12.00'de başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki şampiyonluk müsabakaları ise saat 21.00'den itibaren yapılacak.

Sporseverler maçları ücretsiz olarak izleyebilecek.

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