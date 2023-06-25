Boks'ta iki sporcumuz yarı finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında Bilge Kağan Kanlı ve Tuğrulhan Erdemir, çeyrek finale yükseldi.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında üç milli sporcu ringe çıktı.
1 SPORCUMUZ VEDA ETTİ
Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kağan, Kosovalı rakibi Shpetim Bajoku'yu, 71 kiloda ise Tuğrulhan, Moldova'dan Davron Bozorov'u eleyerek çeyrek final bileti aldı.
Erkekler +92 kiloda Uğur Aydemir ise Azerbaycan'dan Mahammad Abdullayev'e yenilerek elendi.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında üç milli sporcu ringe çıktı.
1 SPORCUMUZ VEDA ETTİ
Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kağan, Kosovalı rakibi Shpetim Bajoku'yu, 71 kiloda ise Tuğrulhan, Moldova'dan Davron Bozorov'u eleyerek çeyrek final bileti aldı.
Erkekler +92 kiloda Uğur Aydemir ise Azerbaycan'dan Mahammad Abdullayev'e yenilerek elendi.
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