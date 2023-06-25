Boks'ta iki sporcumuz yarı finalde

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları boks branşında iki milli sporcu çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Boks'ta iki sporcumuz yarı finalde
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25 Haziran 2023 22:22
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında Bilge Kağan Kanlı ve Tuğrulhan Erdemir, çeyrek finale yükseldi.

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında üç milli sporcu ringe çıktı.

1 SPORCUMUZ VEDA ETTİ

Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kağan, Kosovalı rakibi Shpetim Bajoku'yu, 71 kiloda ise Tuğrulhan, Moldova'dan Davron Bozorov'u eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Erkekler +92 kiloda Uğur Aydemir ise Azerbaycan'dan Mahammad Abdullayev'e yenilerek elendi.

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