Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı!

IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı!
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14 Mart 2023 16:04
Hindistan'da düzenlenecek Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, 16-26 Mart tarihlerinde başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Kadın Milli Boks Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Erivan Barut (48 kilo), Rabia Topuz (50 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Nilay Yaren Çam (54 kilo), Elifnur Turhan (57 kilo), Arife Yeliz Altın (60 kilo), Urguya Us (63 kilo), Sema Çalışkan (66 kilo), Zehra Ceren Tunçer (70 kilo), Elif Güneri (75 kilo), Eda Yenilmez (81 kilo), Mihriban Güneri (+81 kilo).

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