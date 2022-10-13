Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da başlayacak. Budva kentinde 22 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.
MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULARIMIZ
Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan ve Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:
48 kilo: Ayşe Çağırır
50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu
54 kilo: Hatice Akbaş
60 kilo: Gizem Özer
63 kilo: Sema Çalışkan
66 kilo: Busenaz Sürmeneli
75 kilo: Büşra Işıldar
81 kilo: Eda Yenilmez
+81 kilo: Şennur Demir
MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULARIMIZ
Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan ve Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:
48 kilo: Ayşe Çağırır
50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu
54 kilo: Hatice Akbaş
60 kilo: Gizem Özer
63 kilo: Sema Çalışkan
66 kilo: Busenaz Sürmeneli
75 kilo: Büşra Işıldar
81 kilo: Eda Yenilmez
+81 kilo: Şennur Demir
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ