Boks Şampiyonası'nda millilerimiz sahne alıyor!

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da başlayacak. İşte Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boks Şampiyonası'nda millilerimiz sahne alıyor!
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13 Ekim 2022 15:29
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da başlayacak. Budva kentinde 22 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.

MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULARIMIZ

Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan ve Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

48 kilo: Ayşe Çağırır

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu

54 kilo: Hatice Akbaş

60 kilo: Gizem Özer

63 kilo: Sema Çalışkan

66 kilo: Busenaz Sürmeneli

75 kilo: Büşra Işıldar

81 kilo: Eda Yenilmez

+81 kilo: Şennur Demir

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