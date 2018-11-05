  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Boks maçında komaya giren İtalyan sporcu öldü

Tayland'da gerçekleştirilen bir boks maçında rakibinin darbeleri sonucu komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Boks maçında komaya giren İtalyan sporcu öldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 16:03
Tayland'da düzenlenen bir boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, yaşamını yitirdi.

Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu.

Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadeleseni kaybettiği duyuruldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi.

Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için