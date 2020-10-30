Boks Federasyonundan Sinan Şamil Sam'ı anma mesajı

Türkiye Boks Federasyonu, dünya ve Avrupa Şampiyonu boksör Sinan Şamil Sam'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajda, "Türk boksunun efsanesi, Boğazın Boğası lakaplı dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam'ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.



Sinan Şamil Sam Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 yılında doğan Sinan Şamil Sam, 9 kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti.



Sam, amatör olarak boks yaparken 1992 Dünya Gençler Şampiyonu, 1993 Avrupa Şampiyonu, 1999 Amatör Dünya Boks Şampiyonu oldu.



2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002'de Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2004 yılında Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını kazanan Sam, yaptığı 35 müsabakanın 31'inden başarıyla çıkarken, 16 maçında rakiplerini nakavt etti. Sinan Şamil Sam, 30 Ekim 2015'te hayatını kaybetmişti.



