Boks Federasyonundan Avrupa Oyunları değerlendirmesi!

Boks Federasyonu Avrupa Oyunları'nda sahne alan ve başarılı bir grafik çizen milli boksörler hakkında değerlendirmede bulundu.



Federasyondan yapılan açıklamada Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 19 branşta 103 kadın ve 90 erkek sporcunun temsil etiği ve 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz madalya kazanıldığı hatırlatılarak madalya sıralamasında Türkiye'nin 48 ülke arasında 9. olduğu belirtildi.



Boks Milli Takımı'nın oyunlarda 7 erkek ve 6 kadın boksör ile yer aldığı belirtilen açıklamada "Boks Milli Takımımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ülkemiz adına yarışan 19 branştan olimpik branşlarda kazandığı 6 madalya ve Paris 2024 için kazanılan 6 kota ile en başarılı takım oldu." ifadelerine yer verildi.





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