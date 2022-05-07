Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten çarpıcı açıklama!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 8-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda dağıtılacak para ödülü ve madalyalarla ilkleri gerçekleştireceklerini söyledi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde yarın açılış töreniyle başlayacak şampiyona öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eyüp Gözgeç, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "İlklerin yaşandığı bir şampiyona olacak. Her sıklette 200 bin dolar ödül dağıtacağız. Birinciye 100, ikinciye 50, üçüncülere de 25'er bin dolar. 12 sıklette yarışacak sporculara toplamda 2 milyon 400 bin dolar ödül dağıtılacak." ifadelerini kullandı.



Dereceye giren sporculara verilecek madalyalarla ilgili de bilgi veren Eyüp Gözgeç, "Dünyada bütün organizasyonlarda altın, gümüş, bronz verilir ama orijinal değildir. Sadece ismi öyledir. Bu şampiyonada gerçek altın, gümüş ve bronz madalya takılacak. Hem madalyaların gerçek olması hem de para ödüllerinin dağıtılmasıyla ilkleri gerçekleştireceğiz. Amatör boksta insanları tribüne çekmek, sporcuları mutlu etmek ve yarıştırmak için böyle bir ödül konuldu. Türkiye'de ilk kez uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonaya katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Boks Federasyonu Başkanı, "İlk defa 92 ülke katılıyor, 550 civarında sporcu akredite oldu. Bu çok büyük bir rakam ve normalin iki katı katılım demek. Çok önem arz ediyor. Türkiye'de yapılmış en büyük organizasyon ve hazırlık diyebilirim. Açılışta da göreceksiniz. Bu organizasyona bir milyon avro para harcandı." diye konuştu.



"Bu şampiyona bizim çıkışımız olacak"



Eyüp Gözgeç, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda elde edecekleri başarılarla çıkış yakalamak istediklerini ifade etti.



Boksta elde edilen başarının sistemli çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Eyüp Gözgeç, şöyle konuştu:



"Bu şampiyona bizim çıkışımız olacak. Altyapımız da çok iyi. Kızlarımız 12 yaşından beri bizlerle beraber. Benim başkanlığımla başladı bu serüven. Eskiden tek dünya şampiyonluğu konuşulurdu ama şimdi dünya şampiyonlarının sayısını unuttuk. Her yıl mutlaka birer Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarıyoruz. Geçen ayki gençler şampiyonasında birçok madalya aldık. Emek veriyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, federasyondaki çalışanlar, kamp merkezindeki aşçısından çocukların yataklarını düzelten kadınlara kadar evimize, eşimize, işimize vermediğimiz emeği veriyoruz. Bu şampiyonadan sonra iki hedefimiz var. Olimpiyat kıta elemelerinde başarılı olmak istiyoruz. Sonrasında Paris. Nihai hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak."



Eyüp Gözgeç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından men cezası aldıkları için İstanbul'daki şampiyonaya katılamayacak Rus ve Belaruslu sporculara ilişkin ise "Biz kadın boksunda Rusya'dan çok iyiyiz. Büyük şampiyonalarda hep Rus sporcuları yenerek madalya kazandık. Şampiyon olmak için şampiyonu yenmeniz lazım." şeklinde görüş belirtti.



"Bakanlığımızın ev sahipliği konusunda büyük desteği oldu"



Sporseverleri Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonaya davet eden Eyüp Gözgeç, "Bakanlığımızın ev sahipliği konusunda büyük desteği oldu. Cumhurbaşkanımızın sporcu geçmişi ve sporu sevmesi, spor adamlarına verdiği değeri biliyoruz. Bize de aynı değeri verdi. Kızlarımızdan madalyaları çoğaltmalarını istedi. Pazar günü inşallah güzel bir açılış yapacağız. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu iştirak edecek. Başından beri bize maddi ve manevi desteği var. Spor Toto'nun büyük sponsorluğu var. Bizim paydaşlarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonadan yüzümüzün akıyla çıkmayı hedefliyoruz. Pazar günü açılış var. Ayın 8'inden 20'sine kadar da maçlar yapılacak." şeklinde konuştu.



Kendilerine destek olan medya kurumlarına da teşekkür eden Boks Federasyonu Başkanı, "AA ve TRT ülkemizin önemli kurumları. Dünyanın tanıdığı, dünyaya servis yapan ama maniple etmeyen kurumlar. Yurt dışında çok bulunduğum için AA'ya gösterilen itibarı görüyorum. Bütün organizasyonlarda AA'yı görüyoruz. En ücra köşede Türkiye Şampiyonası'na bile gittiğimizde AA ve TRT yanımızda." diyerek sözlerini tamamladı.





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