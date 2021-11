Boks eldiveni ile geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar

Türkiye Boks Milli Takımı'nda da bir dönem antrenörlük yapan 76 yaşındaki Yılmaz Çağlar, hayatını adadığı ve 63 yılını verdiği kariyerinde şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.



Çağlar, bir futbol takımının altyapısında oynadığı sırada 13 yaşındayken dayısının oğlu Atilla Pakyürek'in teşvikiyle boksa başladı.



Boksta "efsane hoca" olarak tanınan ve o dönem Fenerbahçe Spor Kulübünde görev yapan Adnan Kerse'nin talebesi olan Çağlar, yurt içi ve yurt dışında dereceler kazandığı 13 yıldan fazla süren aktif spor yaşantısını 1972'de sonlandırdı.



Antrenörlüğe başlayan ve bir dönem milli takımda görev alan Çağlar, çalıştırıcılık kariyerinde 50'nci yılına yaklaştı.



Çağlar; Selçuk Aydın, merhum Sinan Şamil Sam, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın korumalığını da yapmış dünya şampiyonu boksör Kemal Sonunur, dünya şampiyonu Nuri Eroğlu, Cahit Süme, Necmi Akkoyun, Mustafa Genç, Vahdettin İşsever, Hanefi Bayraktar, Fuat Alpaslan gibi ünlü boksörlerle çalıştı.



Bursa'da antrenörlüğe devam eden Çağlar, bir kez dünya üçüncülüğü, iki kez Avrupa ikinciliği ve Türkiye'de birçok şampiyonluk elde etmiş Burcu Kılıç, dünya ikinciliği ve Türkiye'de kendi sıkletinde birçok şampiyonluk elde eden Nurşah Çelik, iki kez olimpiyatlara katılan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Bahram Muzaffer, 11 kez Türkiye şampiyonluğu, 11 kez de Türkiye kulüpler arası şampiyonluğu olan Kurban Günebakan gibi pek çok sporcuyu yetiştirdi.



İlerleyen yaşına ve dizindeki proteze rağmen hem genç sporcuları çalıştırmaya hem de sağlığını korumak için hafif tempolu antrenmanlarına devam eden Yılmaz Çağlar, kariyerini ve çalışmalarını anlattı.



Boksu çok sevdiğini belirten Çağlar, "Sayısız şampiyon yetiştirdim, isimlerini saymaya vaktimiz yetmez, ben bile unuttum. En son da Bahram Muzaffer gibi defalarca olimpiyatlara gitmiş, defalarca Türkiye ve gençlerde dünya şampiyonu olmuş bir sporcum. Yaşım 76, şu anda ve hala bu sporu çok seviyorum, ömrüm bitene kadar devam edeceğim, hizmet etmekten gurur duyuyorum. Amacım gençlere yardımcı olmak, onları bir yerlere getirebilmek, onlara en kaliteli boksu yaptırabilmek." diye konuştu.



Çağlar, Türkiye'deki pek çok antrenörü de kendisinin yetiştirdiğini dile getirdi.



Boksun dövüş sanatı değil, bir teknik analiz olduğunu kaydeden Çağlar, "Bunda da kesinlikle beyin cimnastiği gerekir. Biz çocuklara bunu öğretiyoruz, sokak kavgasını değil. Bu spor, asil bir spordur." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşından dolayı zorlanmadığını ifade eden Çağlar, sağlığının yerinde olduğunu, her yaşta bu sporun yapılabileceğini belirtti.



Çağlar, ayrıca kendisinden ders almak isteyen, boks öğrenmek isteyen her meslekten, her yaştan kişilere ders verdiğini aktardı.



Öğrencilerinin gözünden Çağlar



Çağlar'ın öğrencilerinden Bahram Muzaffer, spora 2000 yılında başladığından bu yana yoluna onunla devam ettiği bilgisini verdi.



Emekleri için antrenörüne teşekkür eden Muzaffer, şu ifadeleri kullandı: "İlk Türkiye Şampiyonası'nda hocamla birlikteydik, Türkiye 3'üncüsü olmuştum. Ardından 2005'te Avrupa 2'ncisi olmuştum Estonya'da. Ondan önce de birçok uluslararası turnuvaya katılmıştım. Hocamla hala çalışıyoruz, sağ olsun emekli olmasına rağmen bizim yanımızda. Hocam salonumuza geliyor, gençlere faydalı olmaya çalışıyor, bilgi birikimini bizlerle paylaşıyor. Çünkü sporu, boksu seviyor. Bu yaşına rağmen hala aynı tempoyla çalışmaya devam ediyor."



Amatör boksör Levent Karakoç, boksör olan ağabeyinin çalışmalarını izlerken 1988'de tanıştığı Çağlar'la yıllardır çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.





Antrenörünün bokstaki ustalığının dışında birçok kişiye destek olduğunu vurgulayan Karakoç, "Herkesin iyi ve kötü gününde her zaman yanındadır, sadece boks camiasında değil Bursa'da çok takdir edilen bir insandır. Boksa yaptığı hizmetler tabii ki sayısız. Kendisiyle birçok turnuvaya gittik. Oralarda her şehirden gerek antrenörler gerekse sporcuların nasıl saygı duyduklarını gördüm." diye konuştu.



Yılmaz Çağlar'dan kick boks kariyeri sırasında boks dersleri alan Sedat Erdem ise spora 2000'de başladıktan sonra ondan çok şey öğrendiğini ifade etti.



Çağlar'ın verdiği eğitimle miniklerde antrenörlük yaptığına değinen Erdem, "İşlerimden dolayı sporu bıraktım ama hocam olimpiyatlara kadar giden, isimlerini kendisinin bile hatırlamadığı sayısız şampiyonlar yetiştirdi. Yılmaz Çağlar, Bursa'nın idol bir antrenörü, babası, hocasıdır. Boksun yürüyen efsanelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO