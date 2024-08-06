Boks 51 kiloda Hasanboy Dusmatov, altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Boksta erkekler 51 kiloda Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı.

Boks 51 kiloda Hasanboy Dusmatov, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda altın madalya sahibini buldu.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Billal Bennama ile Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hasanboy Dusmatov, ikinci rauntta da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu.

Son raundu 4-1 kazanan Dusmatov, toplamda 5-0'lık skor üstünlüğüyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti.

Yarı final maçlarında Billal Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina bronz madalya kazandı.

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