Bogut: "Steph'in oyunculuğu kadar, insanlığı da takdir görmeli!"

Eski NBA oyuncusu Andrew Bogut, Golden State Warriors'dan eski takı arkadaşı Stephen Curry'nin sahadaki herhangi bir role uyum sağlayabimesi üzerine konuştu.



'Dubs Talk' isimli podcast'te konuşan Bogut, bencil olmayan karakterinin ve takıma öncelik veren zihniyetinin başarısının arkasındaki nedenler olduğuna inandığı Steph'in en etkileyici özelliğinin ne olduğunu, şu sözlerle açıkladı:



"Steph'in en çok saygı duyduğum özelliği, MVP kazandığı sezonlardan sonra bile oyununu değiştirme konusunda problem yaşamamış olması. Yani, iki kez MVP olmuş bir adam, takıma ligin en iyi basketbolculardan birinin (Kevin Durant) gelmesine izin veriyor ve spot ışığını onunla paylaşarak yine takımdaki en iyi adamlardan biri olmayı sürdürüyor."



"YALNIZCA BİR OYUNCU DEĞİL, BİR İNSAN OLARAK DA"



Bogut, Steph'in Kevin Durant'in ayrılışından sonra takımın en iyi oyuncusu olarak yerini bir kez daha geri kazanmasının, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunun bir başka kanıtı olduğunu açıkladı:



"Bununla problem yaşamadı. Bir dereceye kadar daha az rol üstlenmişti. Daha az şut atacağını, topu elinde eskisi kadar tutmayacağını biliyordu ve bundan sonra tekrar hücumun asıl adamı olduğu noktaya geri dönerek, her gece 30 sayı atan bir skorer olmak da hiç kolay iş değildir.



Steph, farklı rollerde hâlen elit bir seviyede oynayabiliyor oluşuyla, yalnızca bir oyuncu olarak değil, bir insan olarak da takdiri hak ediyor.



NBA'de her ne kadar herkes 'Şampiyonluk istiyoruz' derse desin, bu oyuncular bir anda billboardlarda kendi adını görmemeye başlarsa, bu durum %99'unun hoşuna gitmez. Medyaya ne kadar yalan söylerlerse söylesinler, sevmezler bunu. Steph samimi bir şekilde 'Durant bize daha çok maç kazandıracak' diyen bir adamdı."



Bu yıl, Curry, 48/42/91 şut yüzdeleriyle maç başına kariyerinin en iyisi olan 31.4 sayı ortalamasının yanı sıra, 5.5 ribaund, 5.8 asist ve 1.2 top çalma istatistiklerine de sahip.



