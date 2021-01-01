Bogdanovic'ten, sakatlığı hakkında güncelleme!

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, diz sakatlığının son durumu hakkında bir güncelleme yaptı.



Bogdanovic'in, 9 Ocak'ta Charlotte Hornets'a karşı oynanan maçta sağ dizinde bir kırık olmuştu.



Hafif koşulara başlamış olan ve parkelere dönebilmek için daha fazla faaliyete geçen Bogdan, son durumuyla ilgili şunları söyledi:



"Umarım oynayabilirim, bir süre önce takvime bakıp, kaç tane maçımız kaldığına göz gezdiriyordum. All-Star'dan önce dönebilsem benim için gerçekten iyi olurdu, ancak kendi üstümde baskı kurmak da istemiyorum. Ama eğer vücudum iyileşirse, All-Star'dan önce oynamak isterim.



Bunların hepsi, sahaya çıkma, antrenmanda temaslı oynama ve idman yapma sürecine bağlı. Bizler de bu süreci takip edeceğiz fakat vücudumun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Buradaki tüm ekip gerçekten bu işin içinde. Elimden geldiğince en iyi şekilde iyileşmem konusunda oldukça ciddiler ve %100 sağlıklı olmamı istiyorlar."



Hawks'un sezonun ilk yarısındaki son maçı 3 Mart'ta Orlando Magic'e karşı oynayacak.



