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Bogdanovic'in sağ dizinde kırık var, dönüş tarihi belli değil!

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık olduğu ve dönüş tarihinin belli olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık olduğu ve dönüş tarihinin belli olmadığı bildirildi.

Bogdanovic'in sağ dizinden sakatlanması sonrası, önemli bir süre kadro dışı kalması bekleniyor.

Bogdanovic, geçtiğimiz Cumartesi günü Charlotte Hornets karşısında oynanan maçta sakatlanmış ve oyunu terk edip bir daha dönememişti.

Tıbbi testlerden geçtikten sonra Bogdanovic'e sağ dizde kırık teşhisi ve daha spesifik olarak "kemik çürüğü ile ilişkili yumuşak doku iltihabı ile birlikte bir avülsiyon kırığı" tanısı kondu.

Hawks, Sırp guardının sezona dönmesi için herhangi bir zaman çizelgesi duyurmuş değil.

Bogdan'ın sakatlanma anı şu şekildeydi:


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