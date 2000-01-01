Bogdanovic ve Bjelica, koronavirüse karşı Sırbistan'a yardım ettiler!

Sacramento Kings takım arkadaşları Bogdan Bogdanovic ve Nemanja Bjelica, memleketleri Sırbistan'da koronavirüs ile mücadele eden hastanelere tıbbi malzeme bağışlamak için takımın genel menajeri Vlade Divac ile ortaklık kurdu.



NBA.com'dan gelen bir rapora göre, Divac'ın vakfı - Ana ve Vlade Divac Vakfı - hastaneleri ve tıbbi kurumları desteklemek için çok ihtiyaç duyulan ventilatörlerin, tıbbi sınıf maskelerin ve malzemelerin satın alınmasını finanse edecek.



Bogdanovic bağış yapma kararı hakkında şöyle konuştu:



"Bu krizden en çok etkilenen kişilere geri dönüş yapan, NBA ve dünyanın her yerinden tüm insanlardan ilham alıyorum, bu yüzden hayat kurtarmaya yardımcı olmak için bu malzemeleri sağlayarak, memleketimdeki insanları desteklemem önemliydi. Her gün koronavirüsten etkilenen herkesi tedavi etmek için çok çalışan cesur tıp uzmanlarına teşekkür etmek istiyorum. Yakında bu zor zamanı birlikte atlatacağımızı biliyorum."



Sırbistan'ın Prijepolje kentinden gelen Divac, belirsiz zamanında yardım etme fırsatından mutlu olduğunu belirtti:



"Ana ve ben, bu savaşla karşı karşıya geldiğimizde, kahramanlara ve hastalara, eve dönmelerine yardımcı olmak için ventilatörler, maskeler ve malzemeler gönderme konusunda Kings ile birlikte olma fırsatından ötürü mutluyuz."



NBA, koronavirüs ile ilgili artan endişeler nedeniyle 2019-20 sezonunu Mart ayı ortasında askıya almaya karar vermişti.



