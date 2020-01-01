Bogdanovic: "Herkesin kazanma şansı var"

Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic, Kings'den şüphelenenlere güçlü bir mesaj gönderdi.



Batı Konferansı'nda 28-36'lik bir dereceye shaip olan ve playoff resminin üç buçuk maç dışında bulunan Kings, Disney World bubble'ına katılmaya davet edilen en düşük sıralamadaki takımlardan biriydi.



Yine de Bogdanovic, Sacramento'nun hiçbir şekilde gözardı edilmemesi gerektiğine inanıyor.



Bogdanovic'e göre, Kings acımasız Batı Konferansı'ndaki son playoff sıralamasına girmeye çalışırken, zihinsel tutumlarını sergilemeyi planlıyorlar:



"Bu aşağı yukarı zihinsel bir oyun ve hepimiz en başından odaklanmalıyız. Herkesin kazanabileceği bir turnuva sistemi var. Yani herkesin kazanmasını bekleyebilirsiniz, en önemlisi de bu."



27 yaşındaki oyuncu, ekibinin böyle bir fırsata sahip olma fırsatı için minnettar olduğunu ve playoff resmine girmek adına, şanslarını boşa harcamamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya niyetli olduklarını belirtti.



Bogdanovic, şu anda 14.5 sayı, 3.2 ribaund, 3.2 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları ile Kings ile etkileyici bir üçüncü sezon geçirdi.



