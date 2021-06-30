Bogdanovic: "Ben böyle anlar için yaşıyorum!"

🌟Bogdan Bogdanovic, Hawks'ın Bucks'ı 110-88 mağlup ederek 2-2'ye getirdiği serinin 4. maçında:



20 sayı (6 üçlük)

5 asist

3 ribaund

4 top çalma#TrueToAtlanta pic.twitter.com/Uo1MeRNzzV



— Sporxtv (@sporxtv) June 30, 2021

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı serinin 4. maçında alınan galibiyettte 20 sayı attıktan sonra konuştu.Serinin ilk üç maçında oldukça sıkıntı çeken ve toplamda 7/28 isabetle 20 sayı bulabilen Bogdan, Atlanta'nın sezon ortasındaki yükselişinde oynadığı rolden oldukça uzak bir çizgide ilerlemişti.Lakin Trae Young'ın ayak bileği sakatlığı dolayısıyla kenarda oturduğu dün geceki 4. maçta Bogdan, eski versiyonuna geri döndü ve Atlanta'nın üçüncü çeyrekte skor farkını 23 sayıya yükselttiğiserideisabeti bularak, karşılaşmayı toplamda 20 sayı ile tamamladı.Bogdanovic, maç sonrası şu ifadeleri kullandı:Bogdanovic'in tetiklediği üçüncü çeyrekteki seri, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizinden sakatlanarak oyunu terk etmesinin hemen ardından gelmişti ve bu talihsiz gelişme öncesi, Hawks 10 sayı öndeydi.