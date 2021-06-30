Bogdanovic: "Ben böyle anlar için yaşıyorum!"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı serinin 4. maçında alınan galibiyettte 20 sayı attıktan sonra konuştu.
Serinin ilk üç maçında oldukça sıkıntı çeken ve toplamda 7/28 isabetle 20 sayı bulabilen Bogdan, Atlanta'nın sezon ortasındaki yükselişinde oynadığı rolden oldukça uzak bir çizgide ilerlemişti.
Lakin Trae Young'ın ayak bileği sakatlığı dolayısıyla kenarda oturduğu dün geceki 4. maçta Bogdan, eski versiyonuna geri döndü ve Atlanta'nın üçüncü çeyrekte skor farkını 23 sayıya yükselttiği 15-0'lık seride üç adet üçlük isabeti bularak, karşılaşmayı toplamda 20 sayı ile tamamladı.
Bogdanovic, maç sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Ben böyle anlar için yaşıyorum ve sahada geçirdiğim her dakikanın kıymetini biliyorum. Basketbolda bu seviyeye ulaşmanın zor olduğunu biliyorum. Playofflara yükselmek ve ikinci tura yükselmek zor işler. Finallere yükselmek de aynı şekilde. Bu noktada, her şey zor. Ve hepsi kafada bitiyor. Bunlarla mücadele etmek durumundasınız.
Şahsen ben bunların her anından zevk alıyorum. Ayrıca kendi oyunumdan ziyade, kazanabileceğimiz bir yol bulmaya odaklandığımı da biliyorum.
Oyunumun eninde sonunda toparlanacağının bilincindeyim. Takım olarak iyi oynadığımız sürece, her gece bir adım öne çıkabilecek bir sürü yetenekli adamımız var."
Bogdanovic'in tetiklediği üçüncü çeyrekteki seri, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizinden sakatlanarak oyunu terk etmesinin hemen ardından gelmişti ve bu talihsiz gelişme öncesi, Hawks 10 sayı öndeydi.