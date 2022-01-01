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Bogdanovic 11 üçlük attı, Mehmet Okur'u geride bıraktı!

Utah Jazz forveti Bojan Bogdanovic, takımının Oklahoma City Thunder'ı 116-103 mağlup ettiği maçta 11 üçlükle kariyer rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz forveti Bojan Bogdanovic, takımının Oklahoma City Thunder'ı 116-103 mağlup ettiği maçta 11 üçlükle kariyer rekorunu kırdı.

Karşılaşmada 35 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynayarak takımını galibiyete taşıyan Bogdanovic, kaydettiği 11 üçlük isabetiyle hem kendi rekoruna, hem de takım tarihindeki rekora ulaşmış oldu.

Bojan ayrıca, geçmişte Jazz'de yedi sene forma giymiş olan temsilcimiz Mehmet Okur'un takım tarihindeki üçlük rekorunu da (517) geride bırakarak, yedinci sıraya yerleşti (525).


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