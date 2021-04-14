Bogdan'dan Obradovic'e övgüler: "Ondan çok şey öğrendim!"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, eski başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında konuşarak, kendisine övgülerde bulundu.



Obradovic'in altında 2014-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Bogdanovic, EuroLeague'in 2010-20 arası En İyi Oyuncular kadrosunda yer almış, İstanbul'da oynanan Final Four'da EuroLeaugue şampiyonluğu kazanmış, iki lig şampiyonluğu elde etmiş ve bir de Türkiye Kupası kazanma başarısına ulaşmıştı.



Son dört yıldır NBA'de forma giyen Bogdan, Kyle Hines'ın "The Players" podcastine konuk olarak, EuroLeague'in çok yönlü koçu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Zeljko kazanmak isteyen bir adamdır. Onun için kim olduğunuz önemli değildir. Genç ya da yaşlı olmanız fark etmez. Oynayabilirseniz, oynarsınız. Takımınızın maç kazanmasına yardımcı olmak için oynarsınız. Sözleşmeleri, genç ya da yaşlı olmanızı hiç önemsemez. Kazanmak ister sadece! Ben onunla kazanmayı, oyunu farklı görmeyi ve takım olarak oynamayı öğrendim. Bu, basketbolu sizin için kolaylaştıran bir şey.



Dusko Vujosevic ile oyunum üzerinde daha çok çalışırdım. Bana daha bireysel şeyler öğretirdi. Zeljko kazanmak isteyen adamdı. Takımınızın maç kazanmasına yardım edebiliyorsanız, oynardınız. Saklanmak gibi bir lüksünüz olmazdı. Maçı, oyuncuların kazanmasını beklerdi."



"KAFASINA GÖRE OYNAYAN HERKESİ UYARIRDI"



Bogdan, Obradovic'in oyunun farklı yönlerini görmesini sağladığını şu sözlerle belirtti:



"Ondan çok şey öğrenmiştim. Özellikle oyunun nasıl okunacağı ve oyuna nasıl farklı bakılacağıyla ilgili. Partizan'da bencil oynadığımı söylemeyeceğim ama, orada oyunumla ilgili başka bir opsiyon görmüyordum. 'Skor üretemezsem, iyi değilim' gibi bir kafa yapısına sahiptim. Zeljko bana işin farklı olan kısmını, oyuncular arasındaki güvenin önemini gösteren kişiydi. Bu, basketbolu sizin için oldukça basit hale getiren bir şeydi. 'Anca beraber kanca beraber' zihniyetini bana öğreten adamdı.



Hiçbir oyuncu kendi kafasına göre oynayamazdı. Ben öyle oynamaya çalıştığımda bile, beni uyarırdı. Sadece beni değil, herkesi. En sevdiğim özelliği de buydu. Başlangıçta bu pek hoşuma gitmezdi tabii ki. Kimsenin gitmezdi. Ama sonra zamanla herkes kendini daha iyi hissetmeye başlardı. İşin aslını görürdünüz."



