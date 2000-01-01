Bogdan takası kabul etmedi, serbest oyuncu olacak!

Sacramento Kings forveti Bogdan Bogdanovic'in, kendisini Donte DiVincenzo, D.J. Wilson ve Ersan İlyasova karşılığında Milwaukee Bucks'a gönderecek olan takası kabul etmediği ve serbest oyuncu olacağı açıklandı.



The Athletic'ten Sam Amick'e göre, Sırp oyuncu bir imza-ve-takas anlaşması üzerinde anlaşamadı.



28 yaşındaki Bogdanovic, önceki sezon maç başına 15.1 sayı, 3.4 ribaund, 3.4 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları ile üç yıllık NBA kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.



Bogdanovic, 2019-20 sezonundan önce Kings'in dört yıllığı 51.4 milyon dolarlık uzatma kontratı teklifini geri çevirmişti.



Sacramento Bee'den Jason Anderson, bir kaynağın "hiçbir zaman anlaşma olmadığını" söylediğini belirtti.



