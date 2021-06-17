TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Rumen golcü Bogdan Stancu'ya 1+1 yıllık imza attı.



Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Stancu'nun transferi kısa süre içerisinde resmi olacak açıklanacak. Stancu ile Kocaelispor da ilgileniyordu.



Stancu, Eyüpspor tarihinin ikinci yabancı oyuncusu olacak. TFF 1. Lig'in yeni takımı, geçtiğimiz hafta Fransız futbolcu Teddy Mezague'yı kadrosuna katmış ve tarihinin ilk yabancı oyuncu transferini yapmıştı.



Rumen golcü Türkiye'de Galatasaray, Orduspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde forma giymişti. Stancu geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 24 maçta 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.



