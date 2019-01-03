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Bogdan Stancu, Gençlerbiliği yolunda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bursaspor ile yollarını ayıran Rumen futbolcu Stancu'yla anlaşmaya çok yakın.

Kaynak: AA
Bogdan Stancu, Gençlerbiliği yolunda
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03 Ocak 2019 13:36
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri Bursaspor'dan ayrılan Rumen golcü Bogdan Stancu ile anlaşmlarında sadece ufak detayların kaldığını söyledi.

Bir santrfor transfer etmek istediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, daha önce de Gençlerbirliği forması giymiş olan Rumen golcü Bogdan Stancu'nun transferinde sona yaklaştıklarını açıkladı.

"Bir santrfor alma çalışmalarımız sürüyor. Takımımıza katkı verecek nokta bir transfer olsun istiyoruz. Çünkü 41 puanı yapan bir oyuncu grubu var. Bu takıma oyuncu dahil etmek de kolay değil. Çok iyi giden bir takıma 3-4 oyuncu katarsanız, o takımı güçlü hale getirmezsiniz, zayıflatırsınız." sözlerini kullanan Erkan Sözeri, "Stancu ismi zaten ayyuka çıktı. Stancu da bizi çok istiyor. Stancu'da sadece ufak detaylar kaldı diye düşünüyorum. Stancu ile daha önce de çalıştım. Oyuncu karakteri, yaş ve seneye de Süper Lig'de devam edecek oyuncu profili olarak takımımıza uygun diye düşünüyorum. İnşallah olur ama olmazsa diğer alternatiflere bakacağız." açıklamasını yaptı.

Nobre'nin yaşı nedeniyle takıma bir santrfor daha katmak istediklerinin altını çizen Sözeri, belki bir kanat oyuncusu da alabileceklerini aktardı.

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