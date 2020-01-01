Bogdan, Kings için "bir öncelik olmadığını" hissetmiş...

Atlanta Hawks ile yaptığı anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Bogdan Bogdanovic'in, Sacramento Kings tarafından 'öncelikli olmadığını' hissettiği ve bu yüzden Doğu'ya bir hamle yapmayı tercih ettiği açıklandı.



Bogdanovic, Hawks'tan gelmiş olan dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir kontrat teklifini imzalamıştı ve Kings'in, bu kontratı karşılamak veya yıldız oyuncunun Atlanta'ya gitmesine izin vermek için birkaç saat süresi bulunuyor.



Sacramento Bee'den Jason Anderson, Bogdanovic'in Kings organizasyonunda "bir öncelik olmadığını" hissettiği için "önüne bakmayı tercih ettiğini" bildirdi.



Eski ön büro başkanı Vlade Divac ile Kings'in Bogdan ile yeniden anlaşması bekleniyordu. Öte yandan, yeni genel menajer Monte McNair yönetiminde, Sacramento'nun Bogdanovic'i Milwaukee Bucks ile takas etmeye çalıştığı bildirilmişti.



Fenerbahçe'nin eski süperstarı, Milwaukee'ye gitmek istememişti ve şimdi Hawks, Kings'e herhangi tazminat ödemeden kendisini almaya oldukça yakın.



Bogdanovic'i bu fiyatta tutmak, bu sezon Kings için diğer kadro hareketlerini sınırlayacaktı. Sebebi ise bu sezon alacağı 18 milyon dolar, Kings'in 109.1 milyon dolarlık maaş sınırını yaklaşık 6 milyon dolar geçmesine neden olacaktı.



Bogdanovic, kariyerinin en yükseği olan maç başına 29.0 dakikada, 15.1 sayı, 3.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



