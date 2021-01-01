Bogdan, Giannis'le konuştuğu iddialarını yalanladı: "Öyle bir muhabbetimiz yok"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, Giannis Antetokounmpo'nun kendisini Milwaukee Bucks'a alma işlerinde aktif olduğuna dair iddiaları yalanladı.



Bogdanovic, Giannis'ten ziyade, ağabeyi Thanasis Antetokounmpo'yla arasının daha iyi olduğunu belirtti:



"Biz Thanasis'le arkadaşız. Onunla ayda bir, iki ayda bir konuşurum. Bunun hakkında da sanırım bubble'dayken konuşmuştuk, ama oraya gitmemle alakalı değildi. 'Siz iyi takımsınız' falan şeklinde muhabbet dönmüştü. Havadan sudan konuşmuştuk, 'Ailen nasıl?' falan gibi.



Basketbol hakkında konuşmadık bile, çünkü onların profesyonel olduklarını ve benim profesyonelliğime de saygı duyduklarını biliyordum. Yani bundan hiç bahsetmedik. Haber çıktığında şaşırmıştık. Ne olduğunu anlamamıştım. Emin değildim. "



Bogdanovic'e, Giannis'e Bucks'a katılmayacağını belirtmek için ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda ise, yanıtı şu oldu:



"Hayır, hiç konuşmadık. Onunla öyle bir muhabbetim yok. Ben Thanasis ile daha yakınım, ki bu konuyu onunla bile konuşmadık. Muhtemelen o da benimle aynı şekilde öğrendi."



