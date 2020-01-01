"Bogdan gelmeyince Bucks, Giannis'e karşı güven kaybı yaşadı" iddiası

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun takıma uzun vadeli bir taahhüt vermesi konusunda güvenini biraz kaybettiği iddia edildi.



Greek Freak, takımın "ölü sezonda tercih ettiği ilave" olan Bogdan Bogdanovic'i alması konusunda heyecanlandığı belirtilmişti. Ancak bu konuda işler yolunda gitmemişti ve Bogdanovic, önümüzdeki sezon Atlanta Hawks forması giymeye karar vermişti.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, şunları iddia etti:



"O zamandan beri, Antetokounmpo ekibin beş yıllığı 228 milyon dolarlık süpermaksimum uzatma teklifini nihayetinde kabul etse bile, Bucks'ın süperstarından uzun vadeli bir taahhüt alma konusundaki güveninde kategorik bir gerileme gerçekleşmiş oldu."



Antetokounmpo daha önce Milwaukee'de kalmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak aynı zamanda takımdan, Doğu'daki engelleri aşabilecek bir kadro kurma konusunda girişim de görmek istiyordu. Bogdanovic'in alınamaması, bu konuda negatif bir gelişme oldu.



