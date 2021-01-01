Bogdan: "Fenerbahçe'de kazandıktan sonra NBA'de kaybetmek zordu"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe ile EuroLeague'de kazandığı başarıdan sonra eski takımı Sacramento Kings ile kaybeden bir konumda olması hakkında konuştu.



Bogdan ilk oyun günlerine değinerek, ülkemizde Fenerbahçe ile büyük başarı elde ettikten sonra, NBA'de kaybediyor oluşunun çok büyük bir zorluk olduğunu söyledi:



"EuroLeague'de şampiyonluk yaşamış olduğum bir takımdan geliyordum ve oldukça motive durumdaydım. İçimdeki rekabet gücünü kaybettiğimden korkuyordum, çünkü beni motive eden şeyler, galibiyetlerdi. Kariyerimde oynadığım bir diğer takım Partizan da kazanan bir takımdı. Fenerbahçe'de en önemli şey, üst düzey maçları kazanmak ve şampiyon olmaktı. Sonraki Sacramento'daki ilk yılımda takımın hedefinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Bu benim için en sıkıntılı durumlardan biriydi."



Bogdan, bu sezon forma giydiği 44 maçta 16.4 sayı, 3.6 ribaund ve 3.3 asist istatisiklerine sahip.



