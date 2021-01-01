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Bogdan: "Bu sezon, kariyerimin açık ara en çılgın yılıydı"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, Hawks'taki ilk sezonunun "kariyerinin açık ara en çılgın yılı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, Hawks'taki ilk sezonunun "kariyerinin açık ara en çılgın yılı" olduğunu söyledi.

Bogdan, 14.1 sayı, 4.2 ribaund, 2.9 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynadığı 2021 Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinde, Hawks için ilk beşte önemli bir rol oynamıştı.

Playoff başarısından önce Bogi, sakatlıklar ve takas söylentileriyle uğraştığı yılın başında zor zamanlardan geçmek zorunda kalmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, Atlanta'daki ilk sezonunda işlerin gidişatından 'mutlu' olduğunu açıkladı:

"Kesinlikle, kariyerimin açık ara en çılgın yılıydı. Özellikle yılın başında nereye gideceğime, kariyerime ne olacağına dair çok fazla şey düşündükten sonra sakatlanmamla, adımı sene ortasında sürekli takas dedikodularında duyduğum için.

Yaşadığım sakatlıktan geri dönmeyi başararak takımda bir yer için savaşabildiğimden ötürü oldukça gururluyum. Benim için zorlu bir yıl oldu ve sene sonunda baktığımda; yaptıklarımdan oldukça memnunum diyebilirim. Lakin tatmin olduğumu söyleyemem.

Yalnızca senenin sona erme şekli, beni daha mutlu etmiş durumda."


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