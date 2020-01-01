Bogdan Bogdanovic ve Ersan İlyasova takası!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Milwaukee Bucks'ın, Ersan İlyasova, Donte DiVincenzo, D.J. Wilson ve Justin James'i Sacramento Kings'e yollayıp, karşılığında Bogdan Bogdanovic'i aldığını duyurdu.



Bogdanovic, geçtiğimiz sezon üç sayı çizgisi gerisinden %37.2 isabetle oynayarak 15.1 sayı ortalaması kaydetmişti.



Bucks'ın, Bogdanovic'i imza-ve-takas yöntemiyle aldığı kaydedildi.



Bogdanovic, son zamanlarda serbest oyuncu döneminin en sıcak isimlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı ve sınırlı bir serbest oyuncu olmasına rağmen, bu durum Bucks'ın kendisini takas etmesini engellemedi.



28 yaşındaki oyuncunun, Giannis Antetokounmpo için alanı açmak ve boyalı alanı rahatlatmak isteyen Bucks hücumunda uyumlu olacağı düşünülüyor.



