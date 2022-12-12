Bogdan Bogdanovic'in geri dönüşü!

NBA'da normal sezon 7 maçla devam etti.



Gecenin dikkat çeken maçında Atlanta Hawks, Chicago Bulls'u uzatmalar sonucunda 123-122 mağlup etmeyi başardı.



Hawks'a galibiyeti getiren basketi son saniyede AJ Griffin kaydetti ve takımının 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.



Atlanta Hawks'ta kenardan gelen Bogdan Bogdanovic, 14'te 6 üçlük isabetiyle 28 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile oynadı. Trae Young 18 şut ile 19 sayı üretti. Maçı kazandıran basketin sahibi AJ Griffin 17, DeAndre Hunter 16, Clint Capela ise 15 sayı ile mücadele etti.



Chicago Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 34, Zach LaVine'İn 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Gecenin tüm sonuçları şu şekilde:



Phoenix Suns 124-129 New Orleans Pelicans

LA Lakers 124-117 Detroit Pistons

Sacramento Kings 99-112 New York Knicks

Toronto Raptors 99-111 Orland Magic

Charlotte Hornets 113-131 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 92-97 Houston Rockets

Chicago Bulls 122-123 Atlanta Hawks





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