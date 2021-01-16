Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi 2021

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi 2020 Oturumları:

Etkinliğe kayıt olmak için:

Daha fazlası için:

Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, 3. Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'ni bu yıl 16-17 Ocak tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.Youtube üzerinden canlı yayınlar ile izleyicilere aktarılacak olan etkinlik, soru-cevaplar ile interaktif bir platformda gerçekleşecektir.Global spor dünyasında yaşanan son gelişmelere ve spor endüstrisinin iç yüzüne ışık tutulan Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde yöneticiler, sporcular ve gazeteciler gibi sporun her katmanından alanında uzman kişileri, sporu hayatında önemli bir yere koyan ve ülke sporumuzun ilerlemesine kafa yoran yetkin ve hevesli üniversite öğrencileri ile buluşturuyoruz.bogazicisportssummit.comEtkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.Spor ve Beslenme Oturumu: Sporcu beslenmesi, beslenmenin spor üzerindeki etkisinin ünlü diyetisyenler ile konuşulduğu bir oturumdur.Spor ve İstatistik Oturumu: Spor müsabakalarına karşı tüketici ilgisi, izleyici verileri ve bu veri analizlerinin konuşulduğu bir oturumdur.Spor Fotoğrafçılığı Oturumu: Sporcuları en yakından gözleme şansı bulan ünlü spor fotoğrafçıları ile bu sürecin nasıl olduğu hakkında konuşulacağı bir oturum.Sporda Kadın Oturumu: Sporun çeşitli dallarında başarılı olmuş kadın sporcuların başarılarının ve kariyerleri boyunca geçtikleri süreçlerin konuşulduğu bir oturum.Spor Disiplini Oturumu: Sporun temel prensiplerinden biri olan disiplinin, bir sporcuda disiplin kavramının nasıl olması gerektiğinin ve bu disiplinin sporcuyu nerelere getirebileceğinin konuşulduğu bir oturum.Spor ve Kariyer Oturumu: Spor anlamında aktif sporculuktan öte sporu farklı farklı kariyer yolları seçen kadın girişimcilerin ve başarılarının tartışıldığı bir oturum.Sporcu Sakatlanmaları Oturumu: Sporcuların sakatlandıktan sonraki geriye dönüş süreci ve sakatlıklara neden olan faktörleri ünlü fizyoterapistlerden dinlediğimiz bir oturum.Boks Oturumu : Ünlü Türk boksörlerin başarılı olma süreçlerini anlattığı, elde ettikleri başarılara ulaşırken karşılaştıkları zorlukların konuşulduğu bir oturum.Spor ve Girişimcilik Oturumu: Hayatlarına sporcu olarak başlamış ve daha sonra girişimciliğe atılma süreçlerini anlatan ünlü sporcular ve girişimcilerin katıldığı bir oturum.Olimpiyat Oturumu: Olimpiyat komitesi başkanı ile olimpiyat giden sporcuların olimpiyata gidiş süreçlerini anlattığı, olimpiyat atmosferini bizlere aktardığı bir oturum.