Boğaziçi Triatlonu başlıyor

İstanbul Oral B Boğaziçi 12 Eylül Pazar günü start alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boğaziçi Triatlonu başlıyor
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11 Eylül 2021 16:58
İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu 12 Eylül Pazar günü başlıyor.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyesinin desteği ve Oral B'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı Boğaziçi Triatlonu'na, 500 triatlet katılacak.

Yüzme etabının Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arasında olmak üzere Boğaziçi'nde gerçekleşeceği yarışta bisiklet etabı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, koşu etabı da Beykoz sahilde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, ilk kez gerçekleşecek yarışın uluslararası arenada çok iyi bir yere geleceğine inandıklarını belirtti.

Organizasyona büyük bir ilginin olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Pandemi nedeniyle 500 ile sınırlı tutma kararı aldığımız katılım kotası ilk üç günde doldu. Birinci yılı olmasına rağmen yarışla birlikte şu anda camiamızın içinde ve dışında inanılmaz bir etkileşim oluştu. Önümüzdeki yıllarda yabancı sporcular ağırlıklı olmak üzere en az bin 500-2 bin triatlet ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.


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