Ruud Boffin'in menajeri Gunther Thiebaut, oyuncusunun transfer durumuyla alakalı olarak Belçika basınına açıklamalarda bulundu.



Friends of Sports isimli YouTube kanalına konuşan Thiebaut, "Boffin, harika bir kaleci. Son olarak Beşiktaş'a karşı harika bir maç çıkardı. Türkiye'nin önde gelen kulüpleri şu an kaleci arıyor ve Boffin de radarlarında." açıklamasını yaptı.



Haberi yorumlayan kanal, Boffin ile ilgilenen kulüplerin Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu öne sürdü.



19 MAÇIN 6'SINDA KALEYİ KAPATTI



2012 yazında West Ham'dan Eskişehirspor'a transfer olan ve 5 yıl sonra Antalyaspor'a imza atan 32 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin'in sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.



Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Boffin, 6 maçta kalesini gole kapattı ve toplam 31 gol yedi.



